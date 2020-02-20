Более 95% псковских детей сделали профилактические прививки

11:48, 20 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области в рамках национального календаря были охвачены профилактическими прививками более 95% детей. Об этом сообщил главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук на итоговой коллегии управления Роспотребнадзора по региону 20 февраля, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Александр Нестерук отметил, что за минувший год не было зафиксировано случаев краснухи, полиомиелита, однако были выявлены три случая коклюша, один случай – острого гепатита А и один – кори. Причем, по его словам, корь была завезена с Украины.

Главный санитарный врач Псковской области также сообщил, что по итогам летней оздоровительной кампании 2019 года выраженный оздоровительный эффект отразился на 94% детей. Кроме того, по его словам, в настоящий момент горячим питанием охвачены 96% учеников школ с 1 по 4 классы.