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Общество

Около 4 тысяч псковичей ежемесячно посещают центр обслуживания клиентов компании «Экопром»

Ежемесячно около 3-4 тысяч человек посещают в Пскове центр обслуживания клиентов компании «Экопром» - регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Центр работает в Пскове с июня 2019 года. Он располагается на улице Льва Толстого, 3. Посетить его можно с понедельника по четверг с 9:00 до 18:00, в пятницу - с 9:00 до 17:00. Перерыв на обед - с 13:00 до 14:00. 

В центр обслуживания клиентов компании «Экопром» можно обратиться для заключения индивидуальных договоров на вывоз ТКО из частного сектора (при наличии собственного евроконтейнера). Также в центре бесплатно выдают спецпакеты для ТКО жителям территорий, где организован мешковой сбор.

В центре можно заключить договор на вывоз ТКО, получить информацию по начислениям, консультацию, в том числе экологическую - в центре работает штатный эколог.

Кроме того, при посещении центра граждане могут направлять документы, заявления и любые вопросы на адрес электронной почты, указанный в квитанциях и на сайте регионального оператора. Все заявления принимаются, регистрируются, поступают в работу специалистам, ответственным за данное направление.

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