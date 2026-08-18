На здравоохранение Псковской области выделят ещё три миллиарда рублей по нацпроекту до 2030 года

17:46, 18 августа 2026, ПАИ

По президентскому нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь» Псковской области предусмотрено выделение трёх миллиардов рублей на 2026-2030 годы. Об этом сообщил в своём канале в мессенджере MAX глава региона Михаил Ведерников.



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



«Мы системно работаем по развитию здравоохранения в Псковской области, и планы на следующий период у нас масштабные», – отметил глава региона.

По его словам, запланированы строительство 40 новых ФАП, капитальный ремонт 57 объектов здравоохранения, закупка 86 единиц медоборудования, 48 автомобилей, пяти передвижных мобильных комплексов.

В рамках президентского нацпроекта «Семья» в 2027–2030 годах сумма финансирования составит 614 миллиона рублей. На эти деньги оснастят Псковский клинический перинатальный центр: туда запланирована закупка 166 единиц оборудования. Кроме того, финансирование обеспечит закупку двух передвижных комплексов для Пскова и Великих Лук и переоснащение Детской областной клинической больницы: медучреждение получит порядка 505 единиц нового медицинского оборудования.

«Продолжим работать над тем, чтобы сделать медицинскую помощь доступнее и качественнее для всех жителей региона», – добавил Михаил Ведерников.