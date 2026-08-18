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Общество

Расширение числа участников многопрофильной олимпиады «Звезда» обсудили в Пскове

Рабочая встреча по развитию в регионе многопрофильной инженерной олимпиады «Звезда» прошла в Пскове. Эта олимпиада – большой всероссийский проект Союза машиностроителей России, который помогает школьникам попробовать себя в самых разных направлениях, сообщил депутат Государственной Думы, куратор Псковского регионального отделения Союза машиностроителей России Александр Козловский в своём канале в мессенджере MAX.

Фото: канал депутата Госдумы России Александра Козловского в MAX

Участие в рабочей встрече приняли первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, федеральный координатор олимпиады Юлия Болотина и представители экспертного сообщества.

«Главная задача здесь не просто определить победителей, а как можно раньше помочь ребятам увидеть свои сильные стороны и заинтересоваться будущей профессией. Именно такой смысл заложен в развитии олимпиады», – отметил депутат.

В прошлом учебном году в отборочном этапе «Звезды» приняли участие 1200 школьников со всей области. Причём площадки работали не только в Пскове: возможность участвовать получили ребята из Великих Лук, Невеля, Себежа, Опочки и Локни.

«Именно эту географию, на мой взгляд, нужно расширять дальше. Талантливые дети есть в каждом муниципалитете, и место жительства не должно определять, сможет ребёнок попасть в сильный образовательный проект или нет. Есть и ещё один важный момент. «Звезда» не должна существовать отдельно от дальнейшего профессионального пути школьника», – подчеркнул Александр Козловский.

Он добавил, что нужна понятная связка: школа – олимпиада – вуз – предприятие. Ребёнок, который сегодня увлёкся физикой, математикой или конструированием, должен понимать, где он сможет продолжить обучение, какую профессию выбрать и где потом применить полученные знания.

«Для промышленного региона это вполне конкретная кадровая задача. Инженеров и технических специалистов нельзя начать готовить в тот момент, когда предприятию уже понадобился сотрудник. Интерес к этим профессиям необходимо поддерживать гораздо раньше – ещё в школе», – заявил депутат.

Он также добавил, что участники рабочей встречи договорились продолжать совместную работу и искать возможности для расширения олимпиады «Звезда» в Псковской области, вовлекать больше школ и муниципалитетов, а также усиливать взаимодействие образования и наших предприятий.

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