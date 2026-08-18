Алексей Севастьянов стал гостем эфира на радио «Серебряный дождь». Главное

16:57, 18 августа 2026, ПАИ

Гостем программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 18 августа, стал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Законодательного Собрания Псковской области Алексей Севастьянов.

Главное из эфира:

- Алексей Севастьянов работает депутатом регионального парламента с 2007 года и считает, что каждый созыв отражает общественно-политическое время, в котором он избирался.

- Алексей Севастьянов считает нынешний созыв Законодательного Собрания лучшим за время своей работы, хотя он может казаться менее зрелищным для журналистов. «Он самый системный», – отмечает депутат.

- Главный результат нынешнего созыва, по его мнению, - депутаты разных фракций научились разговаривать и совместно искать решения вместо перехода на личности и политических конфликтов.

- Парламентские часы он называет одной из наиболее содержательных форм работы областного парламента: их темы возникают из актуальных проблем, которые волнуют жителей и весь депутатский корпус.

- Острота вопросов к представителям исполнительной власти, по его словам, не имеет личного характера: депутат обязан получить точный ответ, который затем сможет передать гражданам.

- Неподготовленные ответы чиновников и некорректные цифры на парламентских часах Севастьянов считает неуважением и к депутатам, и к жителям региона.

- Он отмечает, что системную работу между фракциями удалось выстроить благодаря готовности руководства парламента посадить всех за стол переговоров и сосредоточиться на интересах жителей.

- Алексей Севастьянов считает территориальное общественное самоуправление одним из наиболее удачных механизмов развития территорий; для него ТОС - это не только самоуправление, но и «территория общественного самосознания».

- Главная ценность ТОС, по его мнению, не сводится к грантам и благоустройству: люди начинают сами воспринимать двор, улицу, дорогу к школе и остановке как общую зону ответственности.

- Участие в проектах ТОС помогает соседям знакомиться, договариваться и превращать разрозненный двор в сообщество, которое готово совместно решать проблемы.

- Он уверен, что потенциал движения ТОС ещё не исчерпан: чем больше будет наглядных успешных примеров, тем активнее к проектам будут подключаться новые дворы и территории.

- «Депутат растет вместе со своими избирателями». Алексей Севастьянов рассказал, как в районе Псковкирпич к нему подошли молодые люди, «здоровые такие»: «А помните, дядя Леша, как вы с нами первый стадион в нашем районе делали?». В то время «они были еще мальчишки, а теперь выросли, у них сложилась жизнь».

- Поддержка военнослужащих и ветеранов для Севастьянова строится на личных связях и адресной помощи: важно не просто собрать и отправить груз, а понимать, кому он нужен, и дать каждому человеку почувствовать причастность к общему делу.

- Алексей Севастьянов считает социальные сети необходимым инструментом для публичного политика: через них важно показывать не только результаты работы, но и повседневную жизнь.

- Депутат ведёт свои соцсети самостоятельно и постепенно осваивает разные форматы, прислушиваясь к советам аудитории.

- По его словам, личные посты - о семье, готовке, праздниках - помогают поддерживать живой контакт с людьми.

- Негативные комментарии в его соцсетях встречаются редко; в целом он оценивает реакцию аудитории как примерно на 99% позитивную.

- Севастьянов предпочитает не читать форумы и не вовлекаться в поток анонимного негатива, считая это следствием жизненного опыта.

- Севастьянов продолжает получать предложения о съёмках через агента, но выбирает проекты, которые можно совместить с отпуском и основной работой. Он уверен, что для кино никогда не поздно, и считает, что его самая интересная роль, возможно, ещё впереди.

- Из российских фильмов Севастьянов особенно рекомендует «12» Никиты Михалкова: по его мнению, это сложное кино, которое нужно смотреть внимательно и без спешки, размышляя о личной ответственности за чужую судьбу.

- Возвращение российских спортсменов с национальной символикой на международные соревнования Севастьянов связывает прежде всего с изменением политической ситуации и неизбежностью будущего диалога.

- Он полагает, что спорт, культура и международные контакты постепенно будут возвращаться к более открытому взаимодействию.

- У части жителей Прибалтики есть ощущение безысходности, считает Алексей Севастьянов: кто мог, уже уехал за лучшей жизнь «дальше в Европу».

- По словам Севастьянова, знакомые из стран Балтии отмечают рост цен, более скромный выбор товаров и сравнивают это с российскими магазинами не в пользу своих стран. Он убеждён: лучший способ сделать Россию привлекательной - просто жить лучше, чем соседи; тогда люди сами будут стремиться сюда.