92 врача и 173 средних медработников трудоустроились в учреждения Псковской области в 2025 году
О результатах работы последних лет и о том, как изменилась сфера здравоохранения в целом доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на рабочем совещании министр здравоохранения региона Марина Гаращенко. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.
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Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
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Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX
В частности, она рассказала о трудоустройстве специалистов в медицинские организации Псковской области. В 2025 году в учреждения впервые трудоустроились 92 врача и 173 средних медработника. Кроме того, 46 ординаторов-целевиков уже работают стажёрами. До конца 2026 года планируется трудоустроить ещё 95 врачей и не менее 180 медсестер и фельдшеров.
«Ещё один важный результат – нам удалось переломить тенденцию оттока специалистов. Система здравоохранения региона становится всё более привлекательной для молодых специалистов», – подчеркнул Михаил Ведерников.
Одной из тем совещания стала реализация программы модернизации медицины. Благодаря президентским нацпроектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь» с 2019 по 2025 годы в отрасль инвестировано более 5,7 миллиардов рублей.
Это позволило построить 179 ФАП и врачебных амбулаторий, капитально отремонтировать более 100 объектов, закупить свыше 15,1 тысячи единиц медоборудования, 258 медицинских автомобилей и 16 передвижных комплексов, открыть три центра онкопомощи, пять современных женских консультаций, шесть центров здоровья и региональный сосудистый центр в Великих Луках.
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