92 врача и 173 средних медработников трудоустроились в учреждения Псковской области в 2025 году

17:41, 18 августа 2026, ПАИ

О результатах работы последних лет и о том, как изменилась сфера здравоохранения в целом доложила губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на рабочем совещании министр здравоохранения региона Марина Гаращенко. Об этом глава региона сообщил в своём канале в MAX.



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX



Фото: Канал губернатора Псковской области Михаила Ведерникова в мессенджере MAX









В частности, она рассказала о трудоустройстве специалистов в медицинские организации Псковской области. В 2025 году в учреждения впервые трудоустроились 92 врача и 173 средних медработника. Кроме того, 46 ординаторов-целевиков уже работают стажёрами. До конца 2026 года планируется трудоустроить ещё 95 врачей и не менее 180 медсестер и фельдшеров.

«Ещё один важный результат – нам удалось переломить тенденцию оттока специалистов. Система здравоохранения региона становится всё более привлекательной для молодых специалистов», – подчеркнул Михаил Ведерников.

Одной из тем совещания стала реализация программы модернизации медицины. Благодаря президентским нацпроектам «Здравоохранение» и «Продолжительная и активная жизнь» с 2019 по 2025 годы в отрасль инвестировано более 5,7 миллиардов рублей.

Это позволило построить 179 ФАП и врачебных амбулаторий, капитально отремонтировать более 100 объектов, закупить свыше 15,1 тысячи единиц медоборудования, 258 медицинских автомобилей и 16 передвижных комплексов, открыть три центра онкопомощи, пять современных женских консультаций, шесть центров здоровья и региональный сосудистый центр в Великих Луках.