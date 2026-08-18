Псковские газовики обращают внимание на важность регулярного техобслуживания оборудования

17:32, 18 августа 2026, ПАИ

Техническое обслуживание (ТО) внутридомового и внутриквартирного газового оборудования у 77 698 абонентов Псковской области выполнили с января по июнь специалисты АО «Газпром газораспределение Псков». В то же время направлено более 8,2 тысячи уведомлений о необходимости проведения ТО – это значит, что специалисты газораспределительной организации не попали в помещение для проведения регламентных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе компании.

В настоящее время совместно с министерством регионального контроля и надзора Псковской области усилена совместная работа для привлечения к административной ответственности, в соответствии с пунктом 3 статьи 9.23 КоАП РФ, собственников (нанимателей) жилых помещений, которые не предоставляют допуск сотрудникам «Газпром газораспределение Псков» для проведения работ.

В июне 2026 года министерством по региональному контролю и надзору Псковской области вынесены предостережения 114 абонентам.

Руководствуясь обязанностью, установленной пунктом 77 Правил пользования газом в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению, утвержденных постановлением Правительства РФ от 14.05.2013 № 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования» специалистами «Газпром газораспределение Псков» 40 абонентов отключены от газоснабжения за отказ в допуске для проведения технического обслуживания, использование неисправным газоиспользующим оборудованием, отсутствия тяги в дымовых и вентиляционных каналах.

Отказ в допуске представителя специализированной организации для выполнения работ влечёт наложение штрафа на граждан в размере от пяти до десяти тысяч рублей. (при повторном совершении данных правонарушений – от 15 до 25 тысяч рублей).

Техническое обслуживание газового оборудования проводится с целью обеспечения безопасности проживания в газифицированных домах и квартирах. В процессе выполнения работ специалисты оценивают техническое состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования, проверяют герметичность соединений, наличие тяги в дымовых и вентиляционных каналах, определяют необходимость замены или ремонта газового оборудования, проводят инструктаж абонентов по безопасному использованию газа в быту.

«Газовое оборудование в наших квартирах и домах требует своевременных профилактических проверок. Это поможет избежать чрезвычайных ситуаций, поэтому важно не только заключить договор на ТО ВД (К) ГО, но и беспрепятственно допускать газовиков в свои квартиры для проверки газового оборудования», – отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.