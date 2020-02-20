Руководитель облизбиркома Псковской области: Мы настроены на проведение кампаний без нарушений

12:20, 20 февраля 2020, ПАИ

«Кампании без единого нарушения - это то, на что надо настроится», - заявил на пресс-конференции 20 февраля председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Об этом передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Игорь Сопов отметил, что в этом году регион ожидают «большие электоральные события». «Предвыборная кампания в Псковской области начинается уже сегодня, потому что 5 апреля состоится голосование на досрочных выборах главы Печорского района, а затем - общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Следующее большое электоральное событие состоится 13 сентября. Нам предстоит 112 избирательных кампаний», - анонсировал председатель облизбиркома.

Игорь Сопов подчеркнул, что для облизбиркома нет разницы между большими и маленькими выборами. «В любом случае мы стоим на страже закона и работаем в рамках закона», - заявил он.