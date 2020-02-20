Красивую дату в качестве дня свадьбы выбрали 23 псковских пары

13:03, 20 февраля 2020, ПАИ

Красивую дату 20. 02. 2020 в качестве дня свадьбы выбрали 23 псковских пары. Об этом Псковскому агентству информации сообщила заместитель начальника управления ЗАГС города Елена Гондович.

«Да, сегодня у нас ажиотаж, обычно по четвергам регистрируются гораздо меньше пар», - отметила она.

Если верить нумерологам, именно сегодня стоит начинать новый этап в жизни - будь то карьера, обучение или отношения. 20.02.2020 идеально подходит для свадьбы. Не только потому, что это просто красивая дата, а еще из-за того, что в этом контексте цифра «2» несет в себе целеустремленность, силу и долговечность. Значит, молодожены, скрепившие свой союз в этот день, проживут вместе в любви и взаимопонимании до глубокой старости.

Подробнее про регистрацию брака во Дворце бракосочетания в Пскове можно прочитать здесь.



