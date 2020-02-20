Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками

16:05, 20 февраля 2020, ПАИ

Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано сделать работу над ошибками. С таким итогом завершился объезд города заместителем главы администрации города Еленой Жгут, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Елена Жгут отметила, что осталась недовольна работой подрядчика. «Вы должны работать каждый день, если техники и людей не хватает, нужно сделать выводы. В городе всё-таки грязно. Надеюсь, что хотя бы весной будет чисто и мы не увидим пыли и того, что увидели сегодня», - отметила Елена Жгут. Она также добавила, что, по её мнению, тех бригад, которые заняты уборкой Пскова, очевидно, не хватает. Представитель компании пообещал, что замечания со стороны городских властей будут устранены.

При этом во время объезда выяснилось, что представитель подрядчика не знает даже, сколько и какие именно улицы убирают его сотрудники. Он смог лишь назвать общую протяженность дорог, подлежащих уборке, - 200 км.

Елена Жгут подчеркнула, что в администрации города обеспокоены чистотой улиц и заметила, что «просто так работы оплачивать никто не собирается».

Подрядчик сообщил, что, например, улицу Рокоссовского убирают сразу несколько бригад. Сегодня эти работы будут завершены, затем начнется уборка от грязи улицы Коммунальной. Елена Жгут однако обратила внимание, что уборка недостаточно тщательная, представитель подрядчика попытался обвинить во всём автомобилистов, которые «выносят грязь на дорогу», однако замглавы администрации попросила искать не причины, а способы, как исправить ситуацию.