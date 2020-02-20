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Общество

Более 13 километров дороги Дедовичи – Дно – Костыжицы отремонтируют в 2020 году

На 2020 год запланирован ремонт двух участков региональной автомобильной дороги Дедовичи – Дно - Костыжицы в Дедовичском и Дновском районах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Ремонтные работы будут проведены на участках км 9+670 – км 21+568 и км 38+645 –км 39+975. В рамках ремонта будет приведено в нормативное состояние более 13 км дороги. Заказчик работ – ГБУ ПО «Псковавтодор». Подрядчиком на объекте определен АО «Буер».

Сумма контракта составляет около 137 млн рублей. На эти средства организация расчистит полосу отвода от кустарника, отфрезерует асфальтобетонное покрытие, устранит просадки на обочине, укрепит их, заасфальтирует пересечения и примыкания. В перечень работ также входит ремонт и замена отдельных звеньев водопропускных труб, укрепление откосов, нанесение дорожной разметки термопластиком, ремонт автобусных остановок, замена оцинкованного барьерного ограждения.

Срок выполнения работ по контракту - 15 сентября 2020 года. Объект входит в региональный проект Псковской области «Дорожная сеть» в составе федерального проекта «Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

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