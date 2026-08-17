Стали известны победители летней Спартакиады среди учреждений УИС Псковской области

18:38, 17 августа 2026, ПАИ

Победителем 53-й летней Спартакиады среди учреждений уголовно-исполнительной системы Псковской области стала команда отдела по конвоированию, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УФСИН России.

Приветствуя участников на церемонии открытия, заместитель начальника УФСИН Денис Красносельский пожелал всем удачи, высоких результатов и призовых мест. Программа спартакиады включала в себя стрельбу из боевого ручного стрелкового оружия (ПМ и ТТ), служебный биатлон, волейбол 2 х 2, гиревой спорт, смешанную легкоатлетическую эстафету и перетягивание каната. Победителей выявляли как в личном, так и в общекомандном зачёте.

По результатам соревнований обладателем переходящего кубка 53-й летней Спартакиады в общекомандном зачёте стала сборная отдела по конвоированию. Вторую и третью ступени пьедестала почёта разделили между собой сборные аппарата управления и ИК-3.

В завершение мероприятия Денис Красносельский поблагодарил спортсменов за активное участие, вручил победителям и призёрам кубки и грамоты. К участникам также обратились представители ветеранского движения. Гости подарили командам сладкие наборы.

Как и в прошлом году, мероприятие состоялось в необычном формате: участники разместились в палатках в лесу, что напоминало атмосферу летнего лагеря, добавили в пресс-службе УФСИН.

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