В Псковской области семь из 27 исследованных за неделю клещей оказались заражены боррелиозом

18:58, 17 августа 2026, ПАИ

С 10 по 16 августа в лаборатории Псковской инфекционной больницы исследовали 27 клещей. Из них иксодовым клещевым боррелиозом оказалось заражено семь клещей, сообщили ПАИ в пресс-службе медучреждения.

Случаев клещевого вирусного энцефалита, моноцитарного эрлихиоза человека и гранулоцитарного анаплазмоза человека не зафиксировано.

Всего в 2026-м в лабораториях Псковской инфекционной больницы исследовали 1 431 клеща из Псковской области, средний уровень их заражённости клещевыми инфекциями в этом году составляет 37,9 %. С начала сезона в медицинские организации региона с жалобами на присасывание клещей обратилось 1 870 человек.

Как защититься от клещей в лесу, ранее рассказали в ГУ МЧС России по Псковской области.