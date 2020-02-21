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Общество

День защитника Отечества в Пскове: Какие мероприятия и где пройдут

Праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества, пройдут в Пскове 22 февраля. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Торжества начнутся в 10:00 с возложения цветов к Могиле Неизвестного солдата на площади Победы, 1. Здесь пройдёт торжественный митинг «Памяти негаснущий огонь». К участию в мероприятии приглашены ветераны, военнослужащие, руководители области и города, воспитанники центра «Патриот», студенты и школьники, горожане.

Основные мероприятия будут проходить на набережной реки Великой, в амфитеатре (набережная «Флотской славы»). В частности, здесь в 13:00 начнётся плац-парад сводного военного оркестра. В том числе, псковичи смогут увидеть десантирование спортсменов парашютистов, показательные выступления разведывательных подразделений, кинологов. Также праздничный концерт дадут вокально-инструментальные ансамбли Псковского гарнизона совместно с творческими коллективами Пскова.

С 14:00 до 16:00 для псковичей будут организованы: статистический показ образцов вооружения и военной техники Воздушно-десантных войск, интерактивный показ современной экипировки воина-десантника, средств оптического наблюдения, переносных средств связи, показ парашютных систем. Кроме того, в рамках мероприятия будет работать полевая кухня и выездные торговые точки.

А с 18:00 до 21:00 в Летнем саду пройдет праздничный вечер для людей элегантного возраста.

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