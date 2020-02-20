0
20:21
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
18:39
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
17:27
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
16:15
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
16:05
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
15:24
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
14:42
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Еще новости
Общество

Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету

Заседание рабочей подгруппы «Технологическое предпринимательство» Госсовета РФ провел Михаил Ведерников. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Дорожная карта по развитию технологического предпринимательства в ближайшее время будет рассмотрена рабочей группой «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ. Документ выработан по итогам анализа предложений членов подгруппы по направлению «Технологическое предпринимательство».

20 февраля состоялось первое в наступившем году заседание подгруппы, провел его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В прошлом году члены рабочей подгруппы разработали порядка 50 проектных предложений. Решения охватили весь спектр вопросов: от базовых элементов отраслевой системы поддержки, до конкретных частных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели»,- отметил он.

Предложения, легшие в основу документа, были обработаны на базе Проектного офиса в ПсковГУ. Однако, по словам главы региона, работа на этом не закончится. Он предложил участникам встречи направить свои предложения по актуальным вопросам для формирования окончательной редакции дорожной карты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Предложено, в частности, включить предложения по кадровым вопросам, подготовке молодежи в центрах инновационного творчества, об оценке успешных моделей работы технопарков по созданию инновационных компаний из стартапов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

К каким мерам профилактики вы прибегаете в период ОРВИ?


Вы можете выбрать 4 варианта
Проголосовать >>>

Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
20 февраля 2020
Центр приема граждан планирует открыть ФССП России в Пскове
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
20 февраля 2020
Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
20 февраля 2020
Неизвестные любители антиквариата взламывают дачи в Гдовском районе
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
20 февраля 2020
ФОТОФАКТ: В Зеленом театре Пскова разбирают сцену
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
20 февраля 2020
Отвечающему за уборку Пскова подрядчику рекомендовано провести работу над ошибками
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
20 февраля 2020
Гид Псковского агентства информации поможет выбрать лучший подарок к Дню защитника Отечества
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
20 февраля 2020
Торговые сети стали крупнейшими клиентами «Экопрома» в Псковской области
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)
20 февраля 2020
Мяч дружбы (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...