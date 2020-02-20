Сформированную при участии специалистов ПсковГУ дорожную карту по развитию технологического предпринимательства в России представят Госсовету

18:39, 20 февраля 2020, ПАИ

Дорожная карта по развитию технологического предпринимательства в ближайшее время будет рассмотрена рабочей группой «Малое и среднее предпринимательство» Государственного совета РФ. Документ выработан по итогам анализа предложений членов подгруппы по направлению «Технологическое предпринимательство».

20 февраля состоялось первое в наступившем году заседание подгруппы, провел его губернатор Псковской области Михаил Ведерников. «В прошлом году члены рабочей подгруппы разработали порядка 50 проектных предложений. Решения охватили весь спектр вопросов: от базовых элементов отраслевой системы поддержки, до конкретных частных проблем, с которыми сталкиваются предприниматели»,- отметил он.

Предложения, легшие в основу документа, были обработаны на базе Проектного офиса в ПсковГУ. Однако, по словам главы региона, работа на этом не закончится. Он предложил участникам встречи направить свои предложения по актуальным вопросам для формирования окончательной редакции дорожной карты, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона.

Предложено, в частности, включить предложения по кадровым вопросам, подготовке молодежи в центрах инновационного творчества, об оценке успешных моделей работы технопарков по созданию инновационных компаний из стартапов.