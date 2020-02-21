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Общество

Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом

Директор Псковской областной филармонии Елизавета Барышникова, возглавившая новое учреждение в регионе - «Псковконцерт», поделилась первоочередными планами предстоящей работы.

«Будем заниматься важнейшими региональными мероприятиями: фестивалями, памятными датами - мы сейчас в процессе определения событийного календаря. То, что уже известно, - организация Дней пушкинской поэзии и русской культуры в Пушкинских Горах», - сообщила она журналистам 21 февраля, передает корреспондент Псковского агентств информации.

Елизавета Барышникова уточнила, что основная миссия данной организации - «вывести на новый уровень существующие фестивали и подготовить новые фестивали». «Предстоит серьезная грантовая работа, работа с грантами Минкульта, с президентскими грантами. Будем расширять и усиливать культурную повестку региона, наполнять ее новыми событиями. Будем стараться делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь области била ключом», - уточнила Елизавета Барышникова.

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21 февраля 2020
Директор «Псковконцерта»: Будем делать все возможное и невозможное, чтобы культурная жизнь била ключом

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