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Общество

Эксперты по туризму со всей страны собрались на конференции в Пскове

II Национальная научно-практическая конференция «Экскурсионная деятельность и туризм: теория и практика» открылась в ПсковГУ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

В течение двух дней экспертное сообщество будет обсуждать все составляющие псковского туризма: будем говорить о заповедниках и музеях, природных объектах, сталкинг-туризме, игровых технологиях в экскурсионной деятельности, детском туризме и даже о вяленых огурцах – в рамках конференции пройдёт круглый стол о псковской кухне.

«Когда мы строим дом, мы начинаем с занавесок или с фундамента? Так и в туристической индустрии: мы не можем начать, например, с гастрономического туризма, не создав туристический облик региона в целом. Важно провести работу над качественным контентом. Здесь нужно активно привлекать студентов, вовлекать их в процесс», - уверен вице-президент Федерации рестораторов и отельеров России, директор департамента регионального развития ФРиО Макс Беляев.

«Самое интересное в сфере туризма сегодня – это развитие неформального подхода к проведению экскурсий. Информатизация шагает быстрее нас и сегодня каждый может сам загуглить любую дату. Использование современного инструментария позволяет заинтересовать любого – школьника, студента, врача или инженера, главное, подойти к этому неформально», - согласилась с коллегой администратор Гильдии экскурсоводов Санкт-Петербурга «Просвет» Елена Погребная.

Помимо специалистов профильных кафедр ПсковГУ, студентов и перечисленых специалистов на конференции также выступят заместитель руководителя управления детских лагерей МДЦ «Артек» Елена Гаран, председатель Псковского областного союза туриндустрии Светлана Баранова и генеральный директор ООО «Ресторанный партнер» Андрей Филатов.

 

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