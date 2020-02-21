Рабочее совещание с участием руководителей управляющих компаний прошло в Пскове

16:22, 21 февраля 2020, ПАИ

В Пскове прошло рабочее совещание с участием руководителей управляющих компаний. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Совещание проводилось под председательством заместителя начальника УГХ Антона Ляугмина с участием главы администрации Пскова Александром Братчиковым, заместителем главы города Сергеем Гавриловым, а также принимали участие представители комитета по региональному контролю и надзору Псковской области и ресурсоснабжающих организаций.

Заместитель губернатора Василий Осипов накануне провел рабочее совещание с руководителями нескольких управляющих компаний. Участники встречи рассказали об итогах, отметив, что обсуждались вопросы проведения капитального ремонта в жилых домах, а также вопрос изменения нормативов потребления горячей и холодной воды.

Кроме того, на совещании обсуждался вопрос о продлении лицензий на управление многоквартирными домами. С этого года все руководители управляющих компаний будут обязаны иметь квалификационный аттестат. Ранее достаточно было, чтобы документ имелся у любого представителя управляющей компании.

Антон Ляугминас обратился к участникам совещания с требованием предоставить в службу 055 графики дежурств на праздничные выходные и украсить обслуживаемые дома флагами России.