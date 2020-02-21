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Жители Пскова, Дно и Опочки отправили мошенникам более 100 тысяч рублей

Жители Пскова, Дно и Опочки отправили мошенникам более 100 тысяч рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

32-летней великолучанке позвонил неизвестный мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что с ее банковской карты злоумышленники пытаются снять деньги. Под предлогом предотвращения транзакции он обманным путем завладел 40 тысячами рублей с карты женщины. По аналогичной преступной схеме 29 тысяч рублей лишилась 43-летняя жительница Опочки. Возбуждены уголовные дела.

49-летней жительнице города Дно также позвонил незнакомец, который предложил помочь ей с переводом денег с банковской карты через онлайн-банк. В итоге злоумышленник завладел 64 тысячами рублей. Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Ведется проверка.

 

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