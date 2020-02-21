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Автомобильная пробка может образоваться в центре Пскова из-за ДТП

Фото: ПАИ

ДТП в центре Пскова может стать причиной проблки в конце рабочего дня пятницы. Столкновение двух автомобилей произошло на Октябрьской площади, передает корреспондент Псковского агентства информации. Легковые автомашины только притерлись друг к другу, значительных повреждений нет. Однако они заняли две полосы.

Прогнозируется затруднение движения в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.

Фото ПАИ

Авария произошла на круговом движение в центре города. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

20 февраля на Октябрьской площади столкнулись автомобили, которые тоже стали причиной для затруднения движения транспорта.

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