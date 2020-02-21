Автомобильная пробка может образоваться в центре Пскова из-за ДТП
ДТП в центре Пскова может стать причиной проблки в конце рабочего дня пятницы. Столкновение двух автомобилей произошло на Октябрьской площади, передает корреспондент Псковского агентства информации. Легковые автомашины только притерлись друг к другу, значительных повреждений нет. Однако они заняли две полосы.
Прогнозируется затруднение движения в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.
Авария произошла на круговом движение в центре города. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
20 февраля на Октябрьской площади столкнулись автомобили, которые тоже стали причиной для затруднения движения транспорта.