Автомобильная пробка может образоваться в центре Пскова из-за ДТП

16:51, 21 февраля 2020, ПАИ

ДТП в центре Пскова может стать причиной проблки в конце рабочего дня пятницы. Столкновение двух автомобилей произошло на Октябрьской площади, передает корреспондент Псковского агентства информации. Легковые автомашины только притерлись друг к другу, значительных повреждений нет. Однако они заняли две полосы.

Прогнозируется затруднение движения в сторону Запсковья и Завеличья из центра города.

Авария произошла на круговом движение в центре города. По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

20 февраля на Октябрьской площади столкнулись автомобили, которые тоже стали причиной для затруднения движения транспорта.