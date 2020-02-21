Качество оказания помощи онкобольным проверили в Псковской области

22:41, 21 февраля 2020, ПАИ

В Псковской области по итогам проверки качества оказания медицинской помощи онкобольным будут выработаны дополнительные меры. Об этом заявила первый заместитель губернатора Вера Емельянова 21 февраля на заседании при участии специалистов Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н. Н. Петрова (НМИЦ), сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации области.

Специалисты НМИЦ выделили ряд направлений для усиления работы в част оказания медицинской помощи. Это усиление роли первичного звена здравоохранения для выявления новообразований на 1-йи и 2-й стадиях. Этому, по словам председателя комитета по здравоохранению Псковской области Марины Гаращенко, будет способствовать реализация программы по модернизации поликлинической помощи. Качественно изменятся результаты на этапе диспансеризации и профессиональных осмотров.

Еще одним направлением работы станет внедрение системы оптимизации потоков пациентов, привлечение кадров в медицинские учреждения. Участники встречи обсудили возможность проведения практики онкологов из Псковской области на базе НМИЦ.

Еще одна задача — обновление материально-технической базы, в прошлом году онокологический диспансер получил новую технику на 190 млн рублей в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«Мы внимательно изучим итоговый доклад, по каждому замечанию и предложению будут разработаны комплексные меры. Наша задача — значительно снизить смертность от злокачественных новообразований в регионе. Мы к этому уверенно идем», - сказала Вера Емельянова.