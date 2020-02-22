Школьная команда из Куньинского района стала чемпионом Северо-Запада по мини-футболу

16:52, 22 февраля 2020, ПАИ

В Вологде завершился очередной этап Всероссийских соревнований по мини-футболу среди команд общеобразовательных учреждений Северо-Западного федерального округа. Проводились состязания в рамках проекта «Мини-футбол в школу». Участниками стали 10 команд юношей и 9 команд девушек в возрастной категории 2006/07 годов рождения, а также 10 команд юношей и 8 команд девушек в возрастной категории 2008/09 годов рождения, сообщили Псковскому агентству информации организаторы.

Победителями в первой группе признаны спортсмены из Куньинского района, передает журналист газеты «Пламя».

«Финальный матч между командами девочек СОШ Кунья и СОШ №33 Сыктывкар потрепал нервы всем, кто смотрел прямую трансляцию. Обе команды показали классную игру, однако наши выглядели убедительнее. Игра завершилась вничью, а серия пенальти принесла победу куньинской команде», - сообщает издание.

Во второй возрастной группе команда девушек из Дедовичей обошла новгородскую команду в борьбе за третье место, команда юношей Естественно-математического лицея №20 (Псков) также взяла «бронзу».