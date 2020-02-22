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«Прекрасный обед»: Пациентка одного из роддомов в Псковской области поделилась фотографиями супа с червями

Пациентки родильного отделения Островской межрайонной больницы нашли в супе червей. Фото предоставлено ПАИ пациенткой.

Жительница Псковской области была шокирована найденными в ее тарелке супа червями. Девушка сейчас находится в родильном отделении Островской межрайонной больницы, сюда она приехала из соседнего района. «Обед был подан 22 февраля в 2 часа дня. Все проходило как обычно. Пришли в столовую, взяли порции, сели за стол. Я особо внимания не обращала… сидела, кушала, потому что общалась с мужем по телефону. Почему-то решила посмотреть в тарелку с супом. Вначале подумала, что это просто макароны, добавленные в суп. Но когда присмотрелась, я поняла, что это далеко не так», - рассказала девушка в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Пациентки родильного отделения Островской межрайонной больницы нашли в супе червей. Фото предоставлено ПАИ пациенткой.

О своей странной «находке» она сообщила сотруднице пищеблока. «Женщина начала рассматривать, сказала, что похоже на червяков. По ее словам, скорее всего от перловой крупы, потому что ее покупают в мешках и просто, наверное, не уследили, не посмотрели, когда набирали крупу», - добавила пациентка.

В больнице обещали разобраться. «Мне сказали, чтобы я не огорчалась, я же не одна ела, еще и другие употребляли эту еду», - добавила девушка.

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