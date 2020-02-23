До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове

13:31, 23 февраля 2020, ПАИ

До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос».

Так, в понедельник 24 февраля ожидается от 0°C до +3°C, переменная облачность, а также осадки в виде дождя и снега. Скорость ветра составит 18 м/с.

25 февраля температура воздуха в ночные часы понизится до -4°C, днем потеплеет до +2°C. Прогнозируется переменная облачность и небольшой снег, скорость ветра – 13 м/с.

На следующий день – 26 февраля – будет пасмурно, ожидается снег с дождем. Воздух прогреется от 0°C до +6°C. Скорость ветра – 12 м/с.

В четверг 27 февраля прогнозируется аналогичная погода, но температура воздуха составит от 0°C до +2°C. Скорость ветра – 10 м/с.

В пятницу ожидается от -3°C до +2°C, облачная погода с мокрым снегом. Скорость ветра до 8 м/с.

29 февраля будет облачно, пройдет небольшой снег. Прогнозируется от -2°C до +1°C. Скорость ветра составит 11 м\с.

В воскресенье 1 марта ожидается пасмурная погода с дождем и снегом, а температура – от -1°C до +4°C. Скорость ветра – 11 м/с.