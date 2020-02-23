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Общество

Елена Полонская и Александр Братчиков поздравили псковичей с Днем защитника Отечества

Глава Пскова Елена Полонская и глава городской администрации Александр Братчиков поздравили псковичей с Днем защитника Отечества, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе муниципалитета.

Они подчеркнули, что 23 февраля – особенный праздник как для России, так и для Пскова. «На протяжении своей многовековой истории Псков был и остаётся надежным форпостом западных рубежей России, который неоднократно первым встречал натиск неприятелей. Через века наш город бережно несет заветы воинской доблести, чести и мужества: воины псковского гарнизона, гвардейцы-десантники и спецназовцы, являются оплотом боеспособности Вооруженных Сил Российской Федерации, участниками всех важнейших боевых операций новейшего времени», – говорится в поздравлении градоначальников.

«В этот день мы вспоминаем всех защитников Отечества – тех, кто защищал нашу родину в прошлом и тех, кто сейчас стоит на страже её рубежей», – отметили они.

Елена Полонская и Александр Братчиков выразили особые слова признательности ветеранам и труженикам тыла. «Тем, кто, не жалея сил, ковал Победу в годы Великой Отечественной войны. Пусть ваше мужество и сила духа в дальнейшем служат укреплению боеспособности российской армии на благо жителей нашей страны», – добавили они.

Градоначальники пожелали псковичам крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба над головой.

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