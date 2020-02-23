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Общество

Трех водителей в нетрезвом состоянии задержали в Опочецком районе 23 февраля

Фото ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий»

Трех водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники дорожно-патрульной службы 23 февраля с 9:00 до 21:00, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».

Один из трех водителей – 51-летний мужчина – совершил данное правонарушение повторно, за что предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.

Отмечается, что 34-летний задержанный водитель автомобиля KIA отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

22 февраля в Опочке под колесами автомобиля погиб 41-летний пешеход.

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