Трех водителей в нетрезвом состоянии задержали в Опочецком районе 23 февраля
Трех водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали сотрудники дорожно-патрульной службы 23 февраля с 9:00 до 21:00, сообщили Псковскому агентству информации в ОГИБДД МО МВД России «Опочецкий».
Один из трех водителей – 51-летний мужчина – совершил данное правонарушение повторно, за что предусмотрено уголовное наказание в соответствии со статьей 264.1 УК РФ.
Отмечается, что 34-летний задержанный водитель автомобиля KIA отказался от прохождения медицинского освидетельствования.
22 февраля в Опочке под колесами автомобиля погиб 41-летний пешеход.