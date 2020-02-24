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Общество

В Пскове инвалида-колясочника не пустили в ночной клуб

Скриншот видео

Инвалида-колясочника не пустили в псковский ночной клуб. Об этом пскович Владислав Фокин рассказал подписчикам своего канала на «Youtube» .

«Я вчера хотел попасть в один из псковских клубов, но меня не пустили», - рассказал Владислав Фокин, отметив, что представители клуба объяснили такое решение тем, что он является инвалидом и «не может постоять за себя». Происходило все 23 февраля.

Администрация клуба «OLD School Bar», который находится на Октябрьском проспекте, нашла и еще одну причину, - именно в этот день вход в заведение якобы осуществлялся по клубным картам.

Скриншот видео

«С 10 вечера вход по клубным картам», - отметил администратор заведения, добавив также, что они не готовы нести ответственность за молодого человека, с которым может что угодно случиться. - Когда вокруг пьяные люди - каждый может толкнуть, зацепить. Не дай бог что-то случится».

Этот диалог на ступеньках в клуб пскович заснял на свой мобильный телефон. Находившиеся рядом люди недоумевали, задавали вопросы, предлагали помочь. Но представитель клуба твердо стоял на своем.

Однако, по слова Владислава Фокина, его друзья, прибывшие позже, смогли войти в клуб без карт и каких-либо ограничений. Владислав Фокин настаивает: были ущемлены его права как инвалида. Кроме того, менеджеры клуба рассказали, что в их заведении действуют фейс-контроль и дресс-код, который также является незаконным.

«Мне было обидно и грустно, мой товарищ пытался поговорить с этим администратором, но он сказал, что ему все равно, и что ему ничего за это не будет, поскольку начальство в Санкт-Петербурге», - добавил Владислав Фокин, отметив, что в Пскове есть множество других клубов, которые не отказывали ему в посещении и даже помогали подняться на коляске.

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