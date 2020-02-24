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Общество

Псковский губернатор побывал на тренировке любительского объединения по боксу в Дно

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников 24 февраля побывал в помещениях любительского объединения по боксу в Дно. В нем занимаются школьники, их тренер – сотрудник линейного отделение полиции на станции «Дно» Псковского линейного отделения МВД России на транспорте Максим Иванов. Зал расположен в здании Дновского районного культурного центра, передает корреспондент Псковского агентства информации. Осенью 2019 года глава региона уже заглядывал сюда и тогда тренер обратился с просьбой помочь в пополнении материально-технической базы. Из резервного фонда администрации области было выделено более 320 тысяч рублей.  На эти средства приобретены напольный боксерский ринг, боксерский мешок, боксерская пневмогруша.

Тренер при новой встрече с губернатором поблагодарил за оказанную поддержку и рассказал, что только вчера спортсмены вернулись с турнира. Один и- воспитанников стал победителем. 6-7 марта в Великих Луках пройдут соревнования в память о воинах 6-й роты. «Мы готовимся участвовать», - добавил тренер.

Секция бокса в Дно была создана Юрием Евгеньевичем Серебряковым в 70-е годы 20 века.  С 1999 года в Дно проходит турнир по боксу, посвящённый памяти Владимира Нестерова. Он получил статус международного.

В секции в поселке занимаются 17 детей и подростков. Воспитанники ежегодно становятся победителями и призерами областных и всероссийских соревнований.

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