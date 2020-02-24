В проектном офисе Команды2018 жители Дно обсудили с Михаилом Ведерниковым проблемы поселка

14:48, 24 февраля 2020, ПАИ

24 февраля в проектном офисе Команды2018 в Дно прошла встреча губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с жителями района. В центре внимания были наиболее острые вопросы, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Один из ветеранов поднял проблему закрытия организаций, которые «важны для нас». Это отделение Сбербанка, Почты России, аптеки. Глава региона отметил, что все эти учреждения в первую очередь просчитывают рентабельность работы своих филиалов. И если это экономически не выгодно, то закрывают их. Для почтовых отделений еще одним основанием становится отсутствие кадров – на предлагаемые зарплаты не набрать сотрудников. «Но это же вредительство какое-то», - посетовал ветеран, и с ним согласились другие участники встречи. Глава региона заверил, что не оставит данный вопрос без внимания.

Еще одна поднятая тема – больница в Порхове. Именно туда направляют пациентов из Дновского района. «Мы приезжаем туда из Дно, родственники далеко остаются, не привести покушать, и там нет микроволновки и нет буфета», - пожаловался один из участников. В целом больница «теплая и чистая», но пациентам не нравятся небольшие детали, к примеру, состояние матрасов. «Деньги на то, что вы перечислили, требуются небольшие», - сказал Михаил Ведерников и добавил, что вопрос найдет решение.

Жительница деревни Скугры пожаловалась на «запах хуже, чем в свинарнике», причиной которого служат очистные сооружений – им требуется ремонт. Глава района отметил, что в рамках экономии по программе «Чистая вода» будут выполнена проектно-сметная документация для этих работ.

Житель улицы Дзержинского обратил внимание на состояние подвала – его постоянно затапливает. Михаил Ведерников поручил главе района разобраться в вопросе.