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Общество

Аттестаты и персональные данные школьников засекретят

Персональные данные школьников и их аттестаты не станут заносить в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации, документах об обучении, если учащийся имеет статус потерпевшего и находится под государственной защитой или проходит свидетелем в уголовном деле. Как пишет газета «Известия», об этом говорится в соответствующем проекте постановления правительства России, подготовленном Минпросвещения.

В настоящее время в указанный реестр не вносятся сведения только о документах об образовании, выданных силовыми структурами.

Отмечается, что действующее законодательство уже частично гарантирует тайну личности несовершеннолетнего. Согласно уголовному законодательства, запрещается распространять в публичном пространстве любую информацию, которая может указать на личность несовершеннолетнего потерпевшего.

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