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Общество

Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Фото УМВД России по Псковской области

30-летний водитель пострадал в результате столкновения автомобилей в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото УМВД России по Псковской области

24 февраля около 20:15 у дома № 67 на Октябрьском проспекте молодой человек, управляя автомобилем Audi 80, не справился с управлением, и транспортное средство столкнулось с припаркованным Renault Sandero, принадлежащим 50-летнему великолучанину.

Фото УМВД России по Псковской области

С травмами головы водителя Audi 80 госпитализировали в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.

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