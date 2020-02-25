Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

08:57, 25 февраля 2020, ПАИ

30-летний водитель пострадал в результате столкновения автомобилей в Великих Луках, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

24 февраля около 20:15 у дома № 67 на Октябрьском проспекте молодой человек, управляя автомобилем Audi 80, не справился с управлением, и транспортное средство столкнулось с припаркованным Renault Sandero, принадлежащим 50-летнему великолучанину.

С травмами головы водителя Audi 80 госпитализировали в медицинское учреждение, добавили в пресс-службе.