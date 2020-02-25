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В Псковском районе на месте сгоревшего сарая найдено тело человека

25 февраля в деревне Череха Псковского района на месте сгоревшего сарая обнаружено тело человека. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил в 3:31. По словам очевидцев, горело бесхозное деревянное строение размером 4 х 6 метров.

Сооружение выгорело на всей площади. 

В 4:50 на месте пожара было обнаружено тело погибшего. «Его личность устанавливается. Причиной смерти, возможно, стал криминал. Причина пожара — поджог», - сообщили в ведомстве.

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