В Псковском районе на месте сгоревшего сарая найдено тело человека

09:51, 25 февраля 2020, ПАИ

25 февраля в деревне Череха Псковского района на месте сгоревшего сарая обнаружено тело человека. Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области, сигнал о возгорании поступил в 3:31. По словам очевидцев, горело бесхозное деревянное строение размером 4 х 6 метров.

Сооружение выгорело на всей площади.

В 4:50 на месте пожара было обнаружено тело погибшего. «Его личность устанавливается. Причиной смерти, возможно, стал криминал. Причина пожара — поджог», - сообщили в ведомстве.