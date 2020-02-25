По требованию прокурора Стругокрасненского района заблокировали торгующий медкнижками сайт

11:31, 25 февраля 2020, ПАИ

По инициативе прокурора Стругокрасненского района (Псковская область) заблокирован сайт в сети интернет, который предлагал пользователям приобрести заполненные больничные листы, медицинские книжки, справки, медкарты без прохождения врачей. Как рассказали Псковскому агентству информации в прокуратуре Стругокрасненского района, данный ресурс был выявлен в результате проводимой проверки по соблюдению требований законодательства об информации и ее защите, информационных технологиях.

«Статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность за подделку, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков»,- уточнили в ведомстве.

В связи с этим прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании незаконным распространение данной информации.

Требования прокурора удовлетворены, доступ к сайту ограничен.