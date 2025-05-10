Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе

21:16, 10 мая 2025, ПАИ

Смертельное ДТП произошло на автодороге Лудони – Павы – Боровичи в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»







Автомобиль Renault Daster под управлением водителя 1968 года рождения на закруглённом участке дороги съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель скончался ещё во время движения, до опрокидывания.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственные органы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.