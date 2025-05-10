Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе

Смертельное ДТП произошло на автодороге Лудони – Павы – Боровичи в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Автомобиль Renault Daster под управлением водителя 1968 года рождения на закруглённом участке дороги съехал в кювет и опрокинулся.

По предварительной информации, водитель скончался ещё во время движения, до опрокидывания.

На месте работают сотрудники ГАИ и следственные органы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












10 мая 2025

Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
10 мая 2025

Умерла бывший режиссёр программы «Время» Калерия Кислова
10 мая 2025

Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
10 мая 2025

Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Псковской области
10 мая 2025

Жилой дом сгорел в Опочецком районе
10 мая 2025

14-летняя девочка выпала с балкона в Пыталово
09 мая 2025

Надворные постройки загорелись в Печорском районе
09 мая 2025

Сбитый в Псковской области велосипедист находится в критическом состоянии
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...