Смертельное ДТП произошло в Стругокрасненском районе
Смертельное ДТП произошло на автодороге Лудони – Павы – Боровичи в Стругокрасненском районе Псковской области. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
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Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
Автомобиль Renault Daster под управлением водителя 1968 года рождения на закруглённом участке дороги съехал в кювет и опрокинулся.
По предварительной информации, водитель скончался ещё во время движения, до опрокидывания.
На месте работают сотрудники ГАИ и следственные органы. Точные обстоятельства происшествия устанавливаются.
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