Около миллиона рублей лишились жители Псковской области из-за мошенников

10:16, 11 мая 2025, ПАИ

Около миллиона рублей лишились жители Пскова, Псковского и Опочецкого районов из-за мошенников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Согласно данным следствия, жители получили звонки от неизвестных, которые выдавали себя за сотрудников банков и других организаций. С помощью различных уловок, включая фальшивые предлоги о необходимости перевода средств на «безопасный счет» и предложения дополнительного заработка в интернете, мошенники смогли завладеть деньгами доверчивых граждан. Некоторые из них стали жертвами обмана при покупке и продаже товаров в интернете, включая мебель.

Кроме того, один пожилой человек стал жертвой мошенника, который позвонил ему под предлогом проверки электросчётчиков и получил несанкционированный доступ к его личному кабинету на сайте «Госуслуги», после чего заблокировал его учётную запись. Позже выяснилось, что пенсионер поделился с мошенником своими персональными данными и кодами из СМС-сообщений.

В результате пострадавшие, среди которых были как ветераны, так и студенты, потеряли сумму около миллиона рублей. Они обратились в полицию за помощью. Уголовные дела уже возбуждены, сейчас идёт расследование.