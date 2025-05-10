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Происшествия

Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе

Фура загорелась в Пустошкинском районе в десяти километрах от Пустошки на трассе М9. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ».

  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Фура загорелась на трассе в Пустошкинском районе
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Предварительная причина возгорания – у фуры заклинило колесо. Пострадавших нет.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники ГАИ. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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