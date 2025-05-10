Умерла бывший режиссёр программы «Время» Калерия Кислова

20:02, 10 мая 2025, ПАИ

Калерия Кислова, бывший режиссёр программы «Время», скончалась в возрасте 99 лет. Об этом сообщил Первый канал сегодня, 10 мая.

Кислова родилась 20 апреля 1926 года в селе Каргат Сибирского края. Окончила театральную студию «Красный факел» в Новосибирске и ГИТИС. На телевидении с 1961 года, начинала ассистентом режиссёра. В том же году переехала в Москву, работала в молодёжной редакции Центрального телевидения. С 1974 года – в главной редакции информации, с 1977 года – главный режиссёр.

Кислова руководила съёмками Олимпиады-1980 и первого телемоста СССР – США. С середины 1970-х была личным режиссёром Леонида Брежнева, который называл её «Мисс телевидение». С 2006 года – режиссёр-консультант. Награждена званием заслуженного деятеля искусств РСФСР (1985) и Государственной премией СССР (1977).