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Происшествия

Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Псковской области

Мотоциклист 1974 года рождения умер после столкновения с автобусом ПАЗ на 20-м километре дороги Кунья – Назимово, в деревне Трубицы Куньинского района. Об этом сообщает телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».

  • Мотоциклист умер после столкновения с автобусом в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Мотоциклист умер после столкновения с автобусом в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»
  • Мотоциклист умер после столкновения с автобусом в Псковской области
    Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»

Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу движения и в результате столкновения скончался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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