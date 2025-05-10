Мотоциклист погиб при столкновении с автобусом в Псковской области

18:23, 10 мая 2025, ПАИ

Мотоциклист 1974 года рождения умер после столкновения с автобусом ПАЗ на 20-м километре дороги Кунья – Назимово, в деревне Трубицы Куньинского района. Об этом сообщает телеграм-канале «Псковская сводка ПАИ».



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»



Фото: телеграм-канал «Псковская сводка ПАИ»





Водитель мотоцикла выехал на встречную полосу движения и в результате столкновения скончался.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и следственно-оперативная группа. Обстоятельства происшествия устанавливаются.