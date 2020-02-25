Штраф и обязательные работы получил контрактник из Себежа за избиение девушки, ее брата и полицейского

12:39, 25 февраля 2020, ПАИ

В Себеже штраф и обязательные работы получил контрактник за избиение девушки, несовершеннолетнего ребенка и сотрудника полиции. Об этом Псковскому агентству информации сообщил военно-следственный отдел.

Военнослужащий по контракту сержант запаса был признан виновным в совершении двух преступлений. В июле 2019 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения избил свою сожительницу, а затем и ее несовершеннолетнего брата, который пытался заступиться за сестру. Ребенок получил несколько ударов кулаком по голове и телу.

На место прибыли сотрудники полиции. Недовольный их действиями, обвиняемый в присутствии других граждан неоднократно оскорбил представителя власти, а затем нанес одному из них удар кулаком в лицо.

По решению Псковского гарнизонного военного суда обвиняемый получил наказание в виде штрафа в размере 80 тысяч рублей. Также он был приговорен к обязательным работам на 180 часов. Кроме того, военнослужащего уволили со службы из-за несоблюдения условий контракта.