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Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе

Корреспондент Псковского агентства информации снял на видео место смертельного дорожно-транспортного происшествия в Себежском районе.

Дорожная авария произошла 25 февраля в 12:50, когда 65-летний водитель Chevrolet Spark выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 30-летней девушки.

Пожилой водитель погиб на месте, девушка получила травмы. После осмотра медиками она была отпущена домой. 

По предварительной информации, ДТП произошло в момент обгона с выездом на встречную полосу. 

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