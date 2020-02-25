Опубликовано видео с места смертельного ДТП в Себежском районе

17:38, 25 февраля 2020, ПАИ

Корреспондент Псковского агентства информации снял на видео место смертельного дорожно-транспортного происшествия в Себежском районе.

Дорожная авария произошла 25 февраля в 12:50, когда 65-летний водитель Chevrolet Spark выехал на встречную полосу движения и столкнулся с автомобилем LADA Vesta под управлением 30-летней девушки.

Пожилой водитель погиб на месте, девушка получила травмы. После осмотра медиками она была отпущена домой.

По предварительной информации, ДТП произошло в момент обгона с выездом на встречную полосу.