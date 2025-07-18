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Происшествия

37-летнего мужчину разыскивают в Опочецком округе

37-летний Алексей Мишин пропал в деревне Болгатово Опочецкого округа, сообщили ПАИ в поисковом отряде «ЛизаАлерт» Псковской области.

Фото: поисковый отряд «ЛизаАлерт» в Псковской области

С 14 июля местонахождение мужчины неизвестно. Приметы: рост 160 сантиметров, волосы русые, глаза серые.

Предположительно пропавший был одет в белую куртку, клетчатую рубашку, тёмно-синие спортивные штаны, резиновые сапоги и кепку.

Ранее сообщалось, что в великолукском лесу пропала 65-летняя пенсионерка.

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