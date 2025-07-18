Около трёх миллионов рублей лишились псковичи из-за мошенников

17:53, 18 июля 2025, ПАИ

Около трёх миллионов рублей выманили мошенники у нескольких жителей Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По версии следствия, нескольким жителям Великих Лук и Псковского района звонили неизвестные и представлялись сотрудниками банков и других организаций. Под разными предлогами они ввели граждан в заблуждение. В частности, злоумышленники обещали людям дополнительный заработок на интернет-платформах. Кроме того, одному из пенсионеров махинаторы заявили, что ему необходимо якобы должным образом задекларировать имеющиеся у него сбережения. В итоге пожилой человек передал прибывшему к нему курьеру деньги.

Потерпевшие обратились за помощью в полицию. Все обстоятельства произошедшего выясняют в рамках возбуждённых уголовных дел, уточнили в пресс-службе.