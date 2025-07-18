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Общество

Великолукская академия физической культуры и спорта не может связаться с преподавателем

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта не может связаться со страшим преподавателем кафедры теории и методики спортивных игр Николаем Игнатенковым, сообщили ПАИ в пресс-службе учебного заведения.

Фото: Великолукская государственная академия физической культуры и спорта

«Потеряна связь с Игнатенковым Николаем Ефимовичем. Если кто-то видел его в последние месяцы или обладает информацией о его местонахождении – просьба сообщить», – отметили сотрудники вуза.

Николай Игнатенков имеет стаж работы по специальности 46 лет, преподаёт такие дисциплины, как «физическая культура и спорт», «теория и методика обучения базовым видам спорта: спортивные и подвижные игры» и другое.

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