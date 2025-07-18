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Происшествия

Женщину сбили в Великих Луках

Автомобиль сбил женщину-пешехода у дома № 19 на улице Дружбы в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

  • Женщину сбили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
  • Женщину сбили в Великих Луках
    Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»

67-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.

Помимо бригады скорой помощи, на месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.

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