Женщину сбили в Великих Луках
Автомобиль сбил женщину-пешехода у дома № 19 на улице Дружбы в Великих Луках, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
67-летнюю пострадавшую с травмами госпитализировали в медицинское учреждение.
Помимо бригады скорой помощи, на месте работают спасатели ПСО и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства ДТП выясняются.
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