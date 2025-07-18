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Происшествия

Двое нетрезвых псковичей решили переплыть Великую, один из них утонул

В Пскове на улице Максима Горького, 25 - недалеко от бывшего радиозавода - произошёл несчастный случай. Двое мужчин в состоянии алкогольного опьянения пытались переплыть Великую, но до другого берега не добрались, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».

Один из мужчин (примерно 35 лет) утонул. Второго псковича 38 лет очевидцы успели вытащить на берег.

Тело погибшего обнаружили и извлекли из воды в районе улицы Леона Поземского, 70. Спасатели доставили погибшего на берег и передали следственной группе. На месте работают спасатели, следователи следственного комитета и сотрудники полиции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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