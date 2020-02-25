Соглашение о сотрудничестве подписали ПсковГУ и облизбирком

19:47, 25 февраля 2020, ПАИ

Избирательная комиссия Псковской области и Псковский государственный университет подписали двустороннее соглашение о сотрудничестве 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в облизбиркоме.

Соглашение дает возможность Избирательной комиссии Псковской области право участвовать в образовательных, научно-исследовательских и в массовых мероприятиях университета. А студенты ПсковГУ получат возможность проходить практику в структурных подразделениях облизбиркома.

«Практика студентов нам будет нужна. Мы знаем, как применить потенциал студентов в нашей работе», - отметил председатель областной Избирательной комиссии Игорь Сопов.

Он обратил внимание на важность развития волонтерского направления с использованием потенциала университета. «У вас ведется серьезная базовая подготовка волонтеров, нам будет это необходимо. Важным для нас является и обучение членов участковых избирательных комиссий с использованием потенциала университета», - добавил Игорь Сопов.

Врио ректора ПсковГУ Наталья Ильина сообщила Игорю Сопову о том, что в вузе проводятся «университетские субботы», и предложила ему выступить на них в качестве спикера.

Игорь Сопов рассказал, что занимался проблемами взаимодействия бизнеса и власти, а также является соавтором учебника «GR и лоббизм: теория и технологии». «Если будет интересно, готов прочитать несколько открытых лекций на эту тему. Направление очень выгодное», - добавил он.

По окончании мероприятии Игорь Сопов подарил библиотеке ПсковГУ экземпляр учебника «GR и лоббизм: теория и технологии» с личной подписью «От выпускника исторического факультета Псковского педагогического института 1997 года».

Наталья Ильина гарантировала, что ПсковГУ будет выстраивать работу с облизбиркомом на взаимовыгодных партнерских условиях.