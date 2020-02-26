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Общество

Условный срок получила экс-директор муниципального предприятия в Гдовском районе за присвоение около 200 тысяч рублей

Бывший директор муниципального предприятия «Смуравьево» привлечена к уголовной ответственности за присвоение около 200 тысяч рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в период с 31 января по 29 декабря 2017 года директор указанного предприятия в нарушение действующего законодательства самостоятельно устанавливала себе размеры премий, которые впоследствии получала и расходовала на личные нужды. Этими противоправными действиями она причинила ущерб предприятию в размере около 200 тысяч рублей.

Суд назначил экс-директору предприятия наказание в виде лишения свободы на срок один год условно с испытательным сроком один год. Также осужденная должна полностью возместить причиненный ущерб.

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