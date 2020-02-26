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Общество

Минимальные цены на пиво предложили установить в России

Союз российских пивоваров попросил у министерства финансов ввести в стране минимальную розничную цену на пиво. Соответствующее письмо организация направила на имя министра финансов России Антона Силуанова, сообщает ТАСС.

В письме отмечается, что на рынке сложилась критическая ситуация. Она вызвана перенасыщением пивом, которое реализуется по «критически низким демпинговым ценам», не соответствующим производственным затратам и выплатам налогов, установленных законодательством.

В результате легальные производители, установившие счетчики объема производства, работающие в единой государственной автоматической системе учета алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), выплачивающие все налоги и использующие качественное натуральное сырье, вытесняются с рынка. При этом, по мнению союза российских пивоваров, крупные сети, которые за счет демпинга разрушают сложившиеся каналы продаж региональных независимых производителей пива, вынуждают местных пивоваров снижать цену на свою продукцию до уровня себестоимости.

Союз пивоваров считает, что введение минимальной розничной цены на пиво позволит снизить объемы нелегального рынка и создать равные конкурентные условия для всех игроков рынка. По их мнению, это также поспособствует снижению объема потребления некачественного алкоголя и позволит снять риски распространения псевдопивных напитков.

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