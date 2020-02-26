Первые укусы клещей зарегистрированы в Белоруссии

10:05, 26 февраля 2020, ПАИ

В Белоруссии зафиксирован первый случай укуса клеща. От насекомого пострадал ребенок в Брестской области, пишет БЕЛТА. Все случилось в Ивацевичском районе на частном подворье.

И это не единичный случай. Еще 3 зафиксированы в Барановичском районе - от укусов пострадали 2 взрослых человека, а также 6-летний ребенок. По словам специалистов, активность клещей связана с теплой зимой.

В минувшем году от укусов клещей пострадали 5 257 человек в Белоруссии, треть из них – дети.

Главный санитарный врач Псковской области Александр Нестерук в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации отметил, что на данный момент в регионе не было зафиксировано не одного случая укуса клещей. Ранее прогнозировалось увеличение численности клещей в регионе в связи с теплой зимой.