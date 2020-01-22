Увеличение численности клещей прогнозируется в Псковской области из-за тёплой зимы

10:17, 22 января 2020, ПАИ

В Псковской области в 2020 году прогнозируется увеличение количества клещей. Причиной является теплая и бесснежная зима, сообщил Псковскому агентству информации руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Александр Нестерук. Он пояснил, что клещи плохо переносят морозы, а поскольку их в этом году не было, это может спровоцировать увеличение численности насекомых.

Этой зимой во многих регионах страны, в том числе в Псковской области были побиты температурные рекорды. Такие погодные условия вполне могут пробудить природу, в частности клещей, отметил главный санитарный врач региона. Однако, по его словам, в декабре и январе обращений с укусами клещей в Псковской области не было.

«В лесу сейчас людей не так много, но, может, при сборе валежника могли попасться какие-то клещи», - отметил Александр Нестерук.